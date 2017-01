Dievenbende trekt spoor van vernieling voor amper 160 euro

Tongeren / Hasselt - Een dievenbende heeft dinsdagnacht op minstens drie plaatsen toegeslagen. In de sporthal van KTA2 in Tongeren werden tientallen opbergkastjes en lades opengebroken, maar zonder buit. Even later forceerden ze de toegangsdeur van het buurthuis in Riksingen. Ook hier werden alle kasten opengebroken, andermaal zonder succes. In het zwembad van Hoeselt raakten de dieven met veel moeite binnen, hier maakten ze 160 euro buit.

Drie inbraken dinsdagnacht zijn wellicht het werk van één en dezelfde dievenbende. In de Sacramentstraat in Tongeren braken de dieven met een koevoet een deur van de sporthal van KTA2 open. “Geld hebben ze niet gevonden, want dat is er niet. Maar ze hebben wel alle kasten en de deuren kapotgemaakt. Ook de opbergkastjes van de leerlingen en de sportclubs werden geforceerd, met veel schade tot gevolg”, zegt diensthoofd Stefan Rondags.

Even later gaan de dieven op dezelfde manier te werk in Riksingen. Ze drongen binnen in het buurthuis Sint-Gertrudis op de Bilzersteenweg. “Hier hebben ze het slot uit de deur gebroken en in de zaal achter de toog hebben ze enkele kastjes geforceerd. Ze hebben niks meegenomen”, stelt zaalbeheerder Jean Ghijsens.

Maar voor de dieven was de nacht blijkbaar nog jong en ze zetten koers verder richting Hoeselt. “Onze camera’s aan het jeugdhuis hebben tegen 2.30 uur twee jonge mannen geregistreerd. Ze hebben eerst geprobeerd om de deur aan het EHBO-lokaal te forceren. Toen dat niet lukte hebben ze de branddeur aan het terras van het zwembad aan de Europalaan met een breekijzer opengebroken”, zegt schepen van Sport Yves Croux.

Meer beveiliging

Nadat de inbrekers enkele kasten hadden doorzocht, kregen ze de kassa in de smiezen. “De geldlade hebben ze geforceerd en met wat kleingeld ter waarde van 160 euro zijn ze dan vertrokken. In de afgelopen vier jaar zijn er nu al drie inbraken aan het zwembad opgetekend. We gaan de beveiliging zeker uitbreiden met extra verlichting en eventueel met nog meer bewakingscamera’s”, aldus Croux. De politie heeft een onderzoek opgestart.