Raadsel wordt groter: vermoorde Sofie wandelde alleen door Knokke

Verschillende camerabeelden tonen dat Sofie Muylle (27) alleen door Knokke wandelde vlak voor haar dood. Het maakt het raadsel alleen maar groter.

De bewakingscamera’s filmden hoe Sofie Muylle zaterdagnacht alleen buiten stapte uit de KZ Pianobar in Knokke en in haar eentje van daar vertrok.

Sofie was die avond samen met haar vriend naar discotheek Kitsch Club geweest. Toen die sloot, verhuisden ze naar de KZ Pianobar aan de overkant.

Op de beelden van verschillende camera’s is te zien hoe Sofie na haar vertrek alleen door Knokke wandelde. Ze had haar jas aan en stapte zelfverzekerd door.

Op het strand van Knokke zijn bloemen neergelegd op de plaats waar Sofie Muylle (kleine foto) werd teruggevonden Foto: Simon Mouton

Nog niet alle camerabeelden zijn geanalyseerd. Maar alle beelden waarop Sofie ondertussen is herkend, tonen alleen haar. Ze werd ogenschijnlijk ook niet achtervolgd. Waarheen ze op weg was, is niet duidelijk.

Sofie Muylle werd zondag op het strand dood teruggevonden, op 1,2 kilometer van de ­pianobar. Ze werd allicht verstikt. De vrouw zou niet aangerand zijn.

Geen ruzie

Enkele klanten uit de pianobar bevestigden aan de speurders dat haar vriend in het café achterbleef. Volgens de getuigen was er geen sprake van een ruzie. Zelf verklaarde de vriend W.C. dat Sofie naar buiten stapte om een luchtje te scheppen. Toen hij ongerust werd, ging hij haar zoeken in de straten rond het casino. Hij keerde daarna naar het café terug om haar op te wachten.

Het West-Vlaamse ­parket wilde gisteren geen commentaar geven.