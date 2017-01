Opknapbeurt voor perrons en tunnel station Hasselt

Hasselt / Brussel -

De NMBS-investeringscel heeft de renovatie van het station van Hasselt principieel goedgekeurd. De studies zijn al gestart zodat de werken midden 2018 kunnen aanvatten. Dat is een half jaar vroeger dan aanvankelijk gepland. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen vernomen van een hooggeplaatste bron bij de spoorwegmaatschappij. “Dit is de eerste keer dat er concreet voortgang in dit dossier wordt geboekt”, zegt Lijnen. Bij federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) klinkt het enkel dat “Hasselt de nodige aandacht zal krijgen in het NMBS-investeringsplan 2017-2021”.