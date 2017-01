Actrice Mary Tyler Moore overleden

De Amerikaanse actric Mary Tyler Moore is op tachtigjarige leeftijd overleden. Ze overleed in het bijzijn van haar vrienden en haar man Robert Levine.

De actrice was vooral bekend van de sitcom The Dick Van Dyke Show. Daarin speelde ze in de jaren zestig de huisvrouw Laura Petrie.

In de jaren zeventig kreeg ze haar eigen serie: de The Mary Tyler Moore Show. Ze speelde daarin een jonge vrouw die op een nieuwsredactie ging werken.

Haar eigen televisiereeks heeft 29 Emmy Awards opgeleverd. Zelf sleepte ze zeven keer de televisieprijs in de wacht. In 1980 werd ze genomineerd voor een Oscar voor haar rol in de film Ordinary People.

Mary Tyler Moore is in Brooklyn in New York geboren. Toen ze acht jaar was, verhuisde ze naar Los Angeles. Als 17-jarige startte ze daar haar carrière als danseres.