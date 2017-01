"Ons Limburgs dialect heeft wel wat gelijkenissen met het Noors"

Maaseik -

Niet dat het noorden zo trok, voor zijn Erasmusjaar koos Willem Weytjens bijvoorbeeld bewust voor Marseille. Omdat het er doorgaans warmer is dan thuis in Maaseik of in studeerstad Brussel. Tot hij Siri leert kennen, een Noorse, die zowaar in hetzelfde studentenhuis als hij haar kot had. In september 2009 leren ze elkaar kennen, begin 2010 is het koekenbak, in september 2010 wonen ze al samen in Oslo, de Noorse hoofdstad. De liefde, altijd weer de liefde. Al kijkt hij nuchter terug op die periode: “Siri wilde liever in Noorwegen wonen dan ik in België. En vanuit mijn interesses én studie keek ik toch al naar het buitenland. Noorwegen heeft een sterke economie en een goede sociale zekerheid. Ik moest enkel werk vinden.”