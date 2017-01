De bib is weer hip

Hasselt / Genk / Lommel -

De Vlaming heeft de weg naar de bibliotheek weer gevonden. In 2015 werden de Vlaamse bibliotheken 19,3 miljoen keer bezocht. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar, én een miljoen meer dan in 2006. Daar staat tegenover dat het aantal leners sinds 2006 wel met 10,6 procent gedaald is. “Meer dan ooit wordt een bibliotheek een ontmoetingsplek die verder reikt dan enkel en alleen het uitlenen van boeken”, zegt minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld).