VIDEO. Studenten lopen niet warm voor alcoholvrije maand (oproep)

Hoewel meer dan 50.000 Belgen al hebben aangegeven dat ze in februari zullen deelnemen aan Tournée Minérale en hogeschool PXL initiatieven opzet om studenten warm te maken voor de actie, lijkt een alcoholvrije maand Limburgse studenten niet te interesseren. Zeker in februari, wanneer een lesvrije week, fuiven en cantussen op het programma staan, zullen zij niet massaal hun pintjes in de vaten laten.