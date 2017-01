Antwerp Giants winnen Europees maar mogen niet naar achtste finales

Brussel - De Antwerp Giants hebben zich woensdag ondanks een 81-90 zege (rust 32-42) bij het Slovaakse Prievidza op de zesde en laatste speeldag in groep L niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Europe Cup basketbal voor mannenteams.

Ryan Anderson en Gavin Ware werden met elk 20 punten topschutter bij de bezoekers. De Sinjoren deden dus wat ze moesten doen, maar grepen wel naast de groepszege en het rechtstreekse ticket voor de achtste finales. In de andere wedstrijd in groep L klopte het Turkse Demir Insaat immers het Franse Gravelines (87-77), waardoor de Turken groepswinnaar worden met elf punten.

De Giants zijn tweede met tien punten, de zes groepswinnaars en de beste twee tweedes plaatsten zich voor de achtste finales. Voor Antwerp werd het even wachten op de resultaten uit de andere groepen, maar al snel werd duidelijk dat er minstens twee teams met meer punten of een beter doelsaldo waren. Het Europees avontuur van de Giants zit er dus definitief op.

