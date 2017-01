800 extra banen bij VDL Nedcar: “Ook aanwerven in België”

Bij VDL Nedcar in het Nederlands-Limburgse Born rolt vanaf augustus de BMW X1 van de band. Dankzij het nieuwe model kunnen ongeveer 800 mensen extra aan de slag in de autofabriek net over de grens met Belgisch-Limburg, waar nu al 600 Belgen werken. Dat meldt VDL Nedcar woensdag.

In de autofabriek zullen na de uitbreiding meer dan 5.000 mensen werken. Bij VDL Nedcar worden al verschillende Mini-modellen gebouwd, maar het is de eerste keer dat de fabriek een BMW gaat maken. Door de grote vraag naar de BMW X1 wereldwijd is er nood aan extra productiecapaciteit bovenop die in het Duitse Regensburg, luidt de uitleg.

“We hebben 800 banen in te vullen en zullen daarvoor ook aanwerven in België”, zegt woordvoerder van VDL Nedcar, Miel Timmers. “We gaan dat doen via de verschillende gemeenten, maar ook via uitzendbureaus.”

Er werken nu al 600 Belgen bij VDL Nedcar, dat is zo’n 14 procent van alle werknemers in het bedrijf.