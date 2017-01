VIDEO. Limburgers over het gebruik van hun smartphone: “Da’s een verslaving hé”

De smartphone neemt stilletjes aan ons leven over, de Vlaming is verknocht aan zijn toestel en lijdt aan ‘digibesitas’. Uit de jaarlijkse imec Digimeter, blijkt dat de smartphone voor het eerst belangrijker is geworden dan de televisie. 34,6 procent van de Vlaamse ondervraagden duidt de smartphone dan ook aan als het scherm dat zij het minst kunnen missen. “De smartphone komt centraal in alles wat we doen”, zegt professor Lieven De Marez (imec/UGent), auteur van de Digimeter. Alleen zestigplussers blijven vasthouden aan de tv. “Het aantal smartphones is van 68,5 procent in 2015 naar 74 procent in 2016 gestegen”, aldus De Marez.

De smartphone wordt niet enkel gebruikt om te bellen of sms’en, het toestel zorgt er ook voor dat we ons niet verslapen. We trokken de straat op om te zien hoe de Limburger omgaat met zijn smartphone en welke applicaties hij het vaakst gebruikt. Vooral sociale media als Facebook, Instagram en Snapchat worden het vaakst gebruikt. Dat komt ons sociaalleven niet echt ten goede, zegt Andreas Koundourakis, uitbater van Pizzeria Da Mimmo in Hasselt. “Iedereen is met zijn toestel bezig, in plaats van te babbelen.” Het onderzoek van imec Digimeter werd bij 2.164 Vlamingen tussen augustus en september gevoerd.