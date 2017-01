Twee Belgische kanshebbers bij WK voor beloften

Lichtervelde - Bij de beloften is een kransje renners dat aanspraak mag maken op de titel van wereldkampioen in het veld. België heeft met titelverdediger Eli Iserbyt en Europees kampioen Quinten Hermans twee kanshebbers in de rangen. Het grootste gevaar komt van de Nederlander Joris Nieuwenhuis. Met Adam Toupalik en Clément Russo zijn er nog enkele outsiders voor het podium.

Belgisch en Europees kampioen Quinten Hermans is bezig aan zijn laatste jaar bij de beloften en zou graag afsluiten in stijl, met een regenboogtrui. Met acht overwinningen telt hij het meeste aantal zeges het voorbije seizoen. Hij kwam ten val in Hoogerheide, maar zonder al te veel erg en heeft gepiekt naar dit WK. Iserbyt heeft zes overwinningen op de teller, de Nederlandse eindwinnaar van de Wereldbeker Joris Nieuwenhuis telt er zeven, vooral in de Wereldbeker (vier overwinningen in Hoogerheide, Namen, Heusden-Zolder en Zeven) en onderstreepte zijn rol van topfavoriet met een demonstratie in Hoogerheide waar Iserbyt niet van de partij was wegens een stage in Spanje met het oog op het WK.

Iserbyt is dit jaar minder oppermachtig dan in zijn eerste beloftenjaar dat hij bekroond zag met de regenboogtrui. “Nieuwenhuis wordt een taaie klant”, sprak de bondscoach na diens overwinning in Hoogerheide. “Hij rijdt echt heel goed, maar wij kunnen daar een sterk blok tegenover plaatsen met in de eerste plaats Quinten Hermans en Eli Iserbyt en voorts ook Thijs Aerts, Nicolas Cleppe en Yannick Peeters die in goede doen zijn. Ik verwacht me aan een spannende strijd.”