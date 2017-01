28 jaar cel gevorderd voor moord met klauwhamer in Bree

Bree - Het openbaar ministerie voor de correctionele rechtbank in Tongeren heeft vanmiddag 28 jaar gevangenis gevorderd tegen Breeënaar Vital R.(46) voor de moord op Magda Moonen (63) uit Neeroeteren. In de nacht van 30 op 31 augustus 2014 had hij haar in zijn flat in Opitter het hoofd ingeslagen met een klauwhamer en dan gewurgd.

Ze was, volgens de wetsdokter, nog in leven tijdens die wurging. Op 2 september was de man zichzelf dan gaan aangeven bij de politie. Hij hield vanochtend vol dat het niet zijn bedoeling was om haar te doden, dat hij wilde gaan slapen en dat zij was blijven zeuren over geld en familie. Eerder had hij ook al verklaard dat ze seksuele avances in zijn richting had gemaakt. “Mijn stoppen zijn doorgeslagen”, klonk het.

Foto: ppn

Naast de partner heeft ook een van de zonen van Moonen zich burgerlijke partij gesteld. Ook al was de relatie met haar kinderen getroebleerd, ze heeft nooit meer de kans gehad om dat recht te trekken. Klonken de burgerlijke partijen in hun pleidooien. Namiddag krijgt de verdediging het woord. Zij betwisten de voorbedachtheid, dus de moord. In hun ogen is R. door het lint gegaan toen ze bleef hameren op geld, hem lastigviel en zijn zieke moeder beklapte. Zij vragen om het terug te brengen tot doodslag.

