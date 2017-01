Ster uit ‘Allo ‘Allo! kwam op tragische manier aan zijn einde

Gorden Kaye, de Britse acteur uit de komische reeks ‘Allo ‘Allo!, was al enkele jaren voor zijn dood zwaar dement. Zijn familie herkende hij al lang niet meer en hij wist ook zelf niet meer wie hij was. Dat heeft een aangetrouwd familielid verteld.

Acteur Gorden Kaye werd wereldberoemd met zijn rol van cafébaas René Artois in de sitcom ‘Allo ‘Allo! die van 1982 tot 1992 op de BBC werd uitgezonden. Daarnaast werkte hij ook voor de radio en speelde hij in enkele films en theaterstukken.

Maandagochtend stierf de komische acteur op 75-jarige leeftijd in het zorgcentrum waar hij verbleef. Nierfalen wordt genoemd als de definitieve doodsoorzaak.

Dementie

Maar volgens een aangetrouwd familielid was Kaye al twee jaar zwaar dement. Zijn familie herkende hij niet meer, zichzelf evenmin.

De acteur was nooit getrouwd en ging het gevecht zo goed als alleen aan. Zijn laatste dagen waren een kwestie van overleven. In alle eenzaamheid.

“Twee jaar geleden werd hij gediagnosticeerd met dementie”, zegt Raymound Shuttleworth, de echtgenoot van een nicht van de acteur. “Hij wist niet meer wie we waren. Hij kraamde alleen nog wartaal uit. Hij is er een tijdje heel slecht aan toe geweest. We waren al gewaarschuwd dat het zijn dood zou worden.”

Nu is de familie vooral opgelucht dat het gevecht voorbij is. “Ik ben niet triest. Het is eigenlijk een zegen dat hij gestorven is. Hij zou nooit meer beter geworden zijn. Gelukkig had hij fantastisch personeel dat voor hem zorgde.”