Minstens 14 doden bij bomontploffing aan hotel in Somalië

Minstens veertien mensen zijn gedood toen twee voertuigen met explosieven ontploften aan de ingang van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Dat zeiden politie en ooggetuigen woensdag. Volgens de politie vielen er ook twintig gewonden.

De eerste explosie kwam van een vrachtwagen met explosieven vlak voor het hotel. Een tweede explosie kwam van een bom in een auto die nabij het hotel stond geparkeerd, aldus politieofficier Mohamed Dahir.

Strijders van de islamistische groep Al-Shabaab bestormden daarna het Dayah-hotel, dat populair is bij ondernemers en regeringsfunctionarissen. Er was ook geweervuur te horen in de omgeving.

“De dodentol zal naar verwachting oplopen, want sommige mensen kunnen vastzitten in het hotel dat drie verdiepingen telt”, aldus veiligheidsfunctionaris Mohamed Hassan.

Al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op, onmiddellijk na de ontploffingen, via de radiozender Andalus, die dicht bij de rebellen staat. Volgens de groep hebben de strijders mensen gedood binnen en buiten het hotel.