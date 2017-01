Wie vermoordde Sofie Muylle?

Sofie en haar vriend zaten in deze pianobar, op een steenworp van de Zeedijk in Knokke, toen Sofie een luchtje ging scheppen en niet meer terugkeerde. Foto: Simon Mouton

Sofie Muylle (27) is vermoord. Dat staat nu vast, na de autopsie gisteren in Brugge. Maar wie de moordenaar is die de jonge vrouw uit Roeselare ombracht en achterliet op het strand van Knokke, is een raadsel. Haar vriend W.C. vertelde aan verschillende vrienden hoe hij na haar verdwijning urenlang tot ’s ochtends vroeg bleef wachten in de pianobar en haar uiteindelijk als vermist opgaf.

De 31-jarige vriend van Sofie Muylle is de kroongetuige in het onderzoek naar de jonge vrouw. Het paar was sinds vier weken samen en Sofie was onlangs bij W.C. ingetrokken in zijn appartement in Brugge. De man, die in de horeca werkt, werd al verschillende keren verhoord door de politie.

Aan verschillende vrienden deed W.C. ondertussen ook het relaas van de fatale zaterdagnacht. Het koppel had besloten om die avond samen uit te gaan in een discotheek in Knokke. Toen die zaak de deuren sloot, verhuisden ze naar de nabijgelegen pianobar naast het casino. “Sofie is even naar buiten gestapt, om een luchtje te scheppen”, zo vertelde W.C. aan vrienden. Andere mensen die die avond ook in de bar waren, hebben geen ruzie opgemerkt tussen het koppel.

W.C. maakte zich na verloop van tijd zorgen omdat Sofie niet terugkeerde. Hij ging haar zoeken in de straten rond het casino. Hij riep en schreeuwde haar naam, maar hij kon haar niet vinden.

Handtas achtergelaten

Sofie Muylle had haar handtas bij haar verdwijning achtergelaten in de pianobar en W.C. had die handtas aan de uitbaatster toevertrouwd. Daarom keerde hij naar de bar terug. Daar bleef hij tot ’s ochtends vroeg op Sofie wachten, in de hoop dat ze naar de pianobar zou terugkeren. Aan verschillende andere caféklanten vertelde hij dat hij zich zorgen maakte om zijn verdwenen vriendin.

Pas toen de uitbaatster de pianobar sloot, vertrok W.C. Een taxi zou hem afgezet hebben aan het station van Knokke. Om 10u belde hij de vader van Sofie op, met de boodschap dat Sofie verdwenen was. Hij beloofde hem dat hij haar verdwijning zou aangeven.

Verstikt?

Een team van drie rechercheurs van de Brugse federale gerechtelijke politie werkt nu op de zaak. Want Sofie Muylle is vermoord: dat heeft de autopsie aangetoond. “Het gaat om een gewelddadig overlijden, door derden toegebracht”, zegt het parket van West-Vlaanderen.

Het lichaam van Sofie Muylle is zondagochtend op het strand van Knokke teruggevonden. Het was 40 meter ver door het zand gesleurd, maar er waren geen uiterlijke tekenen van geweld. Alleen enkele lichte, oppervlakkige verwondingen in het gezicht.

Het parket wil niet verduidelijken hoe de vrouw is vermoord. Maar volgens verschillende experts is ze mogelijk verstikt. “In dat geval zijn er geen duidelijke sporen van geweld”, zegt een ex-rechercheur, die voor alle duidelijkheid niet bij dit onderzoek is betrokken. “Bij verstikking ontstaan enkel puntbloedingen in de ogen, die pas bij een autopsie duidelijk worden. Dat zou ook de verwondingen in het gezicht verklaren.”

Bewakingscamera’s

Speurders zullen de komende dagen wellicht de honderden uren beeldmateriaal van de tientallen bewakingscamera’s tussen de plek waar ze verdween en de plaats waar ze werd gevonden, bekijken. Eén tegenvaller voor het team: in de pianobar hangen geen camera’s.