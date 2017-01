Jammeh krijgt wel degelijk politiek asiel in Equatoriaal-Guinea

De voormalige Gambiaanse president Yahya Jammeh is goed ontvangen in Equatoriaal-Guinea, zo bevestigde het land dinsdag voor het eerst. Jammeh verliet Gambia zaterdagavond onder internationale druk, om in ballingschap te gaan.

“De president van Equatoriaal-Guinea, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo bracht de ministerraad op de hoogte van de staatsbeslissing om het voormalige staatshoofd van de republiek Gambia als politieke balling te ontvangen”, zo zei een woordvoerder van de regering.

“President Obiang overtuigde zijn vroegere ambtsgenoot ervan elke gewapende confrontatie te vermijden”, voegde de woordvoerder toe. “Jammeh aanvaardde om naar de republiek Equatoriaal-Guinea te komen, een bevriend land dat hem alle garanties op veiligheid en een rustig verblijf zal bieden.”

De voormalige president verloor begin december van Adama Barrow, maar weigerde zijn nederlaag toe te geven. Zaterdag stemde hij er dan toch mee in om het land dat hij 22 jaar met ijzeren vuist leidde te verlaten.

Oppositie negatief

Na een tussenstop van enkele uren in Guinee, vloog hij volgens de commandant van landenorganisatie ECOWAS naar Equatoriaal-Guinea. Dat land had dat nieuws echter nog niet bevestigd, en de oppositiepartijen lieten zich zondag nog erg negatief uit over het feit dat Equatoriaal-Guinea de “Gambiaanse dictator” wil opvangen.

De nieuwe Gambiaanse president Adama Barrow zal binnenkort terugkeren naar de Gambiaanse hoofdstad, nadat hij vrijdag de eed aflegde op de Gambiaanse ambassade in Dakar.