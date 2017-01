Evi Van Acker tweede op WB zeilen in Miami na eerste dag

Zeilster Evi Van Acker staat de eerste dag op de tweede plaats in de Laser Radial op de wereldbeker in Miami (Florida). De 31-jarige titelverdedigster werd tweede in de eerste regatta en zevende in de tweede. Alleen de Griekse Vasileia Karachaliou deed met een vijfde plaats en een overwinning beter.

Maité Carlier vaart met 29 punten (15e en 14e) in achtste positie, Emma Plasschaert is 22e met 44 punten (26e en 18e).

De regatta in Miami is de eerste wereldbekermanche van het seizoen. Nadien volgen nog afspraken in het Franse Hyères (23 april-1 mei) en het Spaanse Santander (4-11 juni).

Laser Radial (na 2 regatta’s):

1. Vasileia Karachalioui (Gri) 6 (5/1)

2. Evi Van Acker (Bel) 9 (2/7)

3. Mathilde de Kerangat (Fra) 10 (1/9)

...

8. Maite Carlier (Bel) 29 (15/14)

22. Emma Plasschaert (Bel) 44 (26/18)

Laser (na 2 regatta’s):

1. Karl-Martin Rammo (Est) 5 (1/4)

...

11. Sam Vandormael (Bel) 29 (6/23)

13. William De Smet (Bel) 35 (25/10)

17. Wannes Van Laer (Bel) 43 (34/9)

49er (na 3 regatta’s):

1. Lucas Rual/Emile Amoros (Fra) 4 ptn (2/2/16)

...

11. Yannick Lefèbvre/Tom Pelsmaekers (Bel) 18 (9/9/26)

12. Levi Slap/Joachim Dhondt (Bel) 20 (7/15/13)

Nacra 17 na 3 regatta’s):

1. Lorenzo Bressani/Caterina Marianna Banti (Ita) 2 (1/1/2)

...

7. Henri Demesmaeker/Dominique Ampe (Bel) 10 (9/4/6)

11. Alec Bagué/Isuara Maenhaut (Bel) 15 (3/12/14)