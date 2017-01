‘P-magazine’ stopt met papieren versie

Het februarinummer van P-magazine is het laatste nummer dat op print verschijnt. De redactie geeft zichzelf twee maanden de tijd om een betalende digitale versie uit te werken.

De verkoop van de nieuwe P-magazine, die in november 2015 gelanceerd werd, viel niet tegen, maar door een gebrek aan advertentie-inkomsten is dinsdag toch beslist om het blad niet langer te drukken op papier. De komende twee maanden wil de redactie onderzoeken of het blad digitaal wel kan overleven door lezers te laten betalen voor de artikels. “Wij geven onszelf twee maanden de tijd om te polsen of dit project kans op slagen heeft. De content is er, de maffe reportages liggen klaar, zowel geschreven als op video, de shoots blijven, de eigengereide kijk ook. Nu is de vraag of u ook wil blijven en ons een plaatsje wil gunnen. En onze inspanningen wil belonen. Journalistiek – ook die van luchtigere aard – is nu eenmaal niet gratis”, klinkt het in een mededeling die dinsdagavond online werd geplaatst.

In oktober 2015 dreigde het verhaal van P-magazine al te eindigen. Toen lag er een afscheidsnummer van de vorige hoofdredacteur Jeroen Denaeghel in de winkel. Door het einde van P-magazine kwam ook het moederbedrijf Think Media in de problemen. Er werd bescherming aangevraagd tegen de schuldeisers, en het bedrijf werd in stukken verkocht.

Schulden

Maurice De Velder kocht de titel van P-magazine over en bracht die onder in het Mediageuzen, in de Vleminckstraat in Antwerpen. Een groot deel van de vroegere redactie werd afgedankt en sommige medewerkers hebben nog duizenden euro tegoed van Think Media. Een rechtszaak daarover moet nog voorkomen.

Eerst zou Maurice De Velder alleen digitale plannen hebben met P-magazine, maar uiteindelijk werd het toch op print uitgebracht als maandblad. Na vijftien nummers stopt de gedrukte versie dus alsnog. De oplage van P-magazine daalde tussen 1997 en 2012 van 70.000 naar 26.000 verkochte exemplaren per nummer. Nu zou dat aantal volgens onze bronnen tussen de 15.000 en 38.000 schommelen.

Het februarinummer van P-magazine ligt volgende week in de winkel.