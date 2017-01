VIDEO. MC Joël en Dana Winner brengen muzikale ode aan Limburg

In de derde aflevering van ‘Allemaal Chris’ brengen rapper MC Joël en de Kermtse nachtegaal Dana Winner vanavond een muzikale ode aan Limburg. Ook Jimmy B – een ander populair typetje van Chris Van den Durpel – maakt opnieuw zijn opwachting.

De eerste twee afleveringen van ‘Allemaal Chris’ scoorden vlotjes meer dan een miljoen kijkers, toch kreeg Chris Van den Durpel een hoop bagger naar het hoofd gesmeten over de humor in zijn programma. “Erger dan kanker”, vlamde stand-upcomedian Piet De Praitere. Ook lieten enkele para’s hun ongenoegen blijken over hun stuntelige ‘collega’ paracommando Kurt, een van de nieuwe typetjes.

“Ik geef voorlopig geen interviews meer en concentreer me op het programma”, aldus Van den Durpel in een reactie. “Wel wil ik nog kwijt dat het niet de bedoeling is dat de para’s zich aangevallen voelen. Dat vind ik heel jammer. Ik heb het grootste respect voor wat ze doen en betekenen. Para Kurt is niet meer of minder dan een stripfiguur, zoals Xavier Waterslaeghers en Jimmy B dat ook zijn. Anderzijds kan ik me echt waar niet voorstellen dat elke para zich nu aangevallen voelt. Ik ben ervan overtuigd dat het mensen van vlees en bloed zijn, die ook wel eens een grap uithalen.”

Jimmy B

Vanavond kruipt Van den Durpel ook weer in de huid van good old Jimmy B, hét showbizzkonijn van Vlaanderen. Jimmy sleurt meteen nog een ander kanon in zijn auto: Stan Van Samang oefent zijn stembanden met Mister B.

En dan is er uiteraard de ‘Limburg’-clip die twee weken geleden werd ingeblikt op de mijnterreinen van Beringen en Houthalen-Helchteren. Als MC Joël rapt Chris zijn ongenoegen uit over het sluiten van de mijnen: het wordt een protestsong annex loflied op de tonen van ‘Empire State Of Mind’ van Jay Z en Alicia Keys.

‘Allemaal Chris’, VTM, 20.35 uur