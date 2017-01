Daarom was er dinsdag een grote politiemacht aan Zonhovens Heidestrand

Zonhoven - Veel verbaasde automobilisten, fietsers en wandelaars gisternamiddag aan het Heidestrand in Zonhoven. De parking was hermetisch afgesloten met politielint. De politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en speurders waren ook ter plaatse voor wat leek op een grondig onderzoek. Het bleek om opnames te gaan.

Veel voorbijgangers vroegen zich af welke ernstige feiten zich hadden afgespeeld op de parking van het Heidestrand. Speurders in witte pakken liepen af en aan voor een onderzoek rond een aantal afvalcontainers met sluikstort. De hele crimesite was zorgvuldig afgespannen. Twee voertuigen van de lokale politie LRH stonden met zwaailichten in de buurt, en ook de collega’s van politie Heusden-Zolder kwamen even poolshoogte nemen.

Rondom hadden verschillende nieuwsgierigen zich al verzameld. “Niets aan de hand”, stelde de politie hen gerust.

Een woordvoerder van afvalintercommunale Limburg.net bevestigde dat er een televisiespotje gedraaid werd. Dat zal vanaf eind februari te zien zijn op de lokale televisiezender TV Limburg. Ook in de bioscoopzalen wordt het spotje straks vertoond. Limburg.net wil daarmee de provincie gaan sensibiliseren tegen sluikstorten. De lokale politie leende combi’s en wat materiaal uit voor de speciale draaidag, en kwam ook zelf het werk van de collega-acteurs bekijken.