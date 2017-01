Opvallende gast overwintert in supermarkt in Overpelt

Overpelt - Al enkele weken heeft de Albert Heijn in Overpelt een opvallende gast in huis. Een roodborstje duikt regelmatig op tussen de rekken en observeert de klanten. “Voorlopig hebben we het nog niet kunnen vangen. Het diertje kent ondertussen de hele winkel en weet zich goed te verstoppen”, vertelt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.

Een medewerkster van de winkel in Overpelt schat dat het vogeltje al drie weken thuis is in de winkel. “Vermoedelijk is het in het kielzog van een klant of een leverancier binnengevlogen. Af en toe geven we het wat kruimels uit de bakkerij.” Mensenschuw is het diertje alvast niet. Verschillende klanten wisten het al te fotograferen waardoor het nu ook leeft op de sociale media. “Zelf krijgen we het vogeltje niet buiten. We hebben daarom de professionele hulp van het Natuurhulpcentrum ingeschakeld”, vertelt Sally Herygers, woordvoerster van Albert Heijn België. “We willen het diertje natuurlijk levend buiten krijgen. Het is trouwens een beschermde diersoort.”

Op vlak van hygiëne is het filiaal nu wel extra voorzichtig. “Het personeel controleert extra dat de uitgestalde voedingswaren in optimale conditie zijn.” Het Natuurhulpcentrum kwam al enkele keren ter plaatse, maar zonder resultaat. “Roodborstjes zijn slimme dieren. En deze laat zich echt niet vangen in een net. Het kent ondertussen de hele oppervlakte en weet zich blijkbaar goed te verstoppen. We kunnen moeilijk elke dag een ploeg in die winkel zetten.” Van honger en dorst omkomen doet het diertje ook niet. “Ik betwijfel daarom of het toch niet ergens langs een kleine opening naar buiten kan. Drie weken zonder voeding overleven is onmogelijk, dat moet het toch ergens vinden. Misschien zoekt het vooral warmte in de winkel.”