Genkenaren starten petitie om platanen op gemeenteraad te krijgen

Genk - De beweging rond het behoud van de platanen in Waterschei heeft een petitie gestart om een agendapunt af te dwingen op de gemeenteraad. Ze wil op die manier haar protest in een officieel jasje steken. De groep van sympathisanten en bewoners hoopt het stadsbestuur er toe aan te zetten terug te komen op de beslissing om ruim vierhonderd platanen in de wijk Waterschei te kappen.

Eind vorig jaar besliste de stad om zo’n 430 platanen fasegewijs en gespreid over langere termijn te kappen. Met die beslissing zou de stad tegemoetkomen aan klachten van buurtbewoners over de overlast die de bomen met zich meebrengen. Grote hoeveelheden bladerafval, woekerende wortels en verminderde lichtinval zijn de meest gehoorde klachten.

De tegenstanders van de kap wijzen dan weer naar het gezondheidsaspect, het monumentale karakter voor de wijk en de uitstekende toestand waarin de bomen zich bevinden. Ze leggen zich geenszins neer bij de beslissing van de stad en lieten eerder al weten bv’s in te schakelen om zich te engageren voor het behoud van de platanen.

Om het standpunt ook officieel kracht bij te zetten werd een petitie opgestart met als doel een agendapunt af te dwingen op de gemeenteraad. “Die vraag heb ik inderdaad al gekregen”, zegt burgemeester Wim Dries. “Voor ons mag een tussenkomst op de gemeenteraad ook zonder petitie. Maar dan voor of na de zitting. Om dat tijdens de zitting te doen is er wel een petitie nodig, ondertekend door één procent van de bevolking boven de zestien jaar. Indien aan alle eisen voldaan is, zal die tussenkomst tijdens de zitting kunnen gebeuren. Wij gaan luisteren naar de bekommernissen en kijken op welke manier we er iets aan kunnen doen.”