Vals plafond stort naar beneden in Sint-Truiden: “Schrik van hun leven”

Sint-Truiden - Een gezin uit Sint-Truiden met drie kinderen beleefde gisteravond de schrik van hun leven. Omstreeks 19 uur stortte plots het valse plafond in de leefkamer naar beneden. Niemand raakte gewond, maar het jongste kind was wel in shock en werd voor een medische controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de brandweer liep gisteravond een noodoproep binnen dat de eerste verdieping van een huis in de Lepelstraat was ingestort. De brandweer rukte meteen uit met de grote middelen. “Bij aankomst bleek het te gaan om een plafond uit kunststof dat vermoedelijk door het trillen los was gekomen. Als een harmonica viel het plafond naar beneden. Om verder instortingsgevaar te voorkomen hebben we naast de woonkamer ook in de inkomhal en de gang de resterende planken losgemaakt en afgebroken. Zodra het puin was opgeruimd, mochten de bewoners weer naar binnen. Zij zullen nu met de huisbaas moeten overleggen hoe het verder moet”, zegt brandweerkapitein Leon Smets.