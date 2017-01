”Het kan niet zijn dat beslissingen door opeenvolgende regeringen telkens herroepen worden”

Vandaag verschijnt een speciaal nummer van het tijdschrift “Samenleving en Politiek” met daarin allemaal open brieven gericht aan onze ministers. Eén open brief is van Frank Vandenbroucke, de voorzitter van de Pensioencommissie 2020-2040, over de pensioenen van vandaag en morgen.

Om de financiële houdbaarheid van onze pensioenen veilig te stellen, nam minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine al tal van maatregelen. Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030 is daar de blikvanger van. Andere maatregelen zijn o.a. beperkingen om met vervroegd dan wel brugpensioen (SWT) te gaan en de geleidelijke afschaffing van de diplomabonificatie voor ambtenaren.

In zijn open brief heeft Frank Vandenbroucke begrip voor deze maatregelen en verdedigt hij ze ook. Tegelijk merkt hij op dat het maatregelen zijn maar daarom nog geen structurele hervorming van ons pensioenstelsel is. Het is namelijk zo dat deze maatregelen door een volgende regering nog altijd kunnen worden teruggeschroefd. Elio Di Rupo heeft trouwens al aangekondigd dat mocht hij opnieuw eerste minister worden, hij het optrekken van de pensioenleeftijd ongedaan zal maken.

Daarom pleit Vandenbroucke opnieuw voor een maatschappelijk contract met alle politieke partijen en de sociale partners waarin ze afspreken wat de kwaliteit van onze wettelijke pensioenen moet zijn op langere termijn en welke hervormingen daarvoor nodig zijn. Zo’n maatschappelijk contract heeft het voordeel dat alle partijen er zich door gebonden weten en dat de hervormingen over de verschillende regeringen heen consequent worden uitgevoerd. Dat biedt zekerheid voor de huidige en toekomstige generaties gepensioneerden en versterkt de solidariteit tussen de generaties. Het is des te meer nodig omdat ons wettelijk pensioenstelsel een repartitiestelsel is. De actieven van vandaag betalen de pensioenen van vandaag en willen dat ook zij later nog een pensioen krijgen.

We zijn het meer dan eens met Frank Vandenbroucke en zijn pleidooi voor een maatschappelijk contract. We vinden dat dit altijd het geval zou moeten zijn bij belangrijke hervormingen met een impact op langere termijn en op de hele maatschappij. We denken dan bijvoorbeeld aan hervormingen van ons onderwijs en justitie of de herstructurering van onze spoorwegen. Te veel wisseling van beleidsopties heeft immers voor gevolg dat de zaken niet opschieten. Dat is niet in het belang van de mensen en van de opeenvolgende verkiezingen weten we dat het ook niet in het belang van de partijen is wanneer de zaken niet opschieten.