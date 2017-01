Hasselt - 48 uur voor de deadline heeft de griffie van de provincie Limburg nog geen bod ontvangen op het Hasseltse begijnhof. De provincie Limburg verkoopt 13 beschermde begijnhofhuisjes met poortgebouw in een enkel lot onder voorwaarden. “We doen alles om een geldig bod te doen”, zegt UHasselt. “We willen absoluut voorkomen dat het begijnhof in private handen komt.” Maar de privékopers staan ook niet echt te trappelen. “We gaan ons niet in dat wespennest steken”, zegt projectontwikkelaar Ed Somers van groep Vestio.

Het begijnhofdossier is in Hasselt, en bij uitbreiding in heel Limburg omdat de provincie verkoopt, politiek en maatschappelijk omstreden. Veel Hasselaren vinden dat een van de meest exemplarische Hasseltse ...