“Lieve Marokkaan” laat aanstekelijk filmpje achter op gevonden iPhone

De Groningse Sabina Kram baalde flink enkele dagen geleden. Pas op weg naar huis na een leuk avondje uit, merkte ze dat haar gsm verdwenen was. Als ze wat later een agent aanspreekt, vraagt die meteen naar een omschrijving van het toestel en het hoesje en haalt hij zowaar haar telefoon meteen uit zijn zak. Een eerlijke vinder had hem al aan de politieman overhandigd, maar niet zonder er eerst een leuke videoboodschap op achter te laten.