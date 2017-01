Trump zet ook in België duizenden jobs op de schop

Hasselt -

Als de Amerikaanse president Donald Trump de invoertarieven in de VS verhoogt, dan zijn er in België tussen 1.200 en 5.000 banen bedreigd. Dat blijkt uit een berekening van Vives (KU Leuven). Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dan weer dat in de regio Hasselt-Genk 4,19 procent van de jobs te maken heeft met export naar de VS. Vorig jaar is er in totaal voor 20 miljoen euro vanuit Limburg rechtstreeks uitgevoerd naar Amerika. “Maar in de praktijk is dat veel meer”, zegt Johann Leten van de werkgeversorganisatie Voka in Limburg. “Onze provincie is na Antwerpen de meest exportgerichte. Protectionistische maatregelen gaan we hier dus voelen.”