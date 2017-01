“Geen paniek, want onze pensioenen zijn betaalbaar”

Brussel -

“Ik verzet me tegen paniekzaaierij. Het is niet zo dat onze pensioenen in de toekomst niet meer betaalbaar zouden zijn. Er zijn wel hervormingen nodig. Die moet men nemen in het kader van een maatschappelijk contract waarin alle partijen - los van meerderheid en oppositie - en in overleg met de sociale partners aangeven welke kwaliteit van pensioenen we willen op langere termijn en welke hervormingen nodig zijn om dat te bereiken. Dat is in het belang van zowel de actieven als de gepensioneerden van nu en morgen”, zegt voorzitter Frank Vandenbroucke (sp.a) van de Pensioencommissie.