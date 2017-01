“Eigenlijk bedenken wij ook scenario’s op plaats delict”

Hasselt - Ze worden in elke aftiteling van de populaire tv-serie ‘Beau Séjour’ bedankt voor hun medewerking: de twee rechercheurs van de federale gerechtelijke politie in Limburg, Johan Ruette en Danny Vandevelde. “De regisseurs wilden een zo waarheidsgetrouw mogelijke serie maken. Wij hebben hen geadviseerd over ons werk en gezegd wat correct is en wat niet. Soms zijn ze wel wat afgeweken omdat het in de eerste plaats visueel interessant moet zijn voor de kijker.”

In 2013 namen de scenaristen contact op met de federale gerechtelijke politie. Ze wilden een moordverhaal brengen, maar op een manier zoals dat in Vlaanderen nog nooit was gedaan. De sfeer moest doen ...