Scouts en Gidsen Hamont steunt Vredeseilanden

Hamont

Hamont-Achel - Afgelopen weekend organiseerde Scouts en Gidsen Hamont een verkoopactie ten voordele van Vredeseilanden. In de warenhuizen en in de kerken van Hamont stonden ze paraat om de sleutelhangers en pennen van Vredeseilanden te verkopen. In totaal bracht de actie €1895,20 op voor het goede doel. Bedankt aan iedereen die deze actie heeft gesteund!

De scouts en Gidsen van Hamont zet zich al vele jaren in voor Vredeseilanden. Ook dit jaar organiseerden ze weer een verkoopactie met de sleutelhangers en pennen van Vredeseilanden in het centrum van Hamont. Want, oei, de boeren zijn bijna op.. en wie zorgt er dan nog voor ons eten? Wereldwijd ondersteunt Vredeseilanden kleine boeren. Zoals in Vietnam, waar de meeste boeren in heel ongezonde omstandigheden moeten werken. De boerinnen van het dorpje Trac Van nemen zelf het heft in handen. Samen beslisten ze om enkel nog groenten te telen zonder pesticiden. Ze willen gezonde voeding voor hun kinderen en vruchtbare gronden voor de volgende generaties.