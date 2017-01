Fitnessblogster deelt eerlijke foto’s van haar lichaam na bevalling

De Amerikaanse fitnessblogster Alexa Jean (25) vindt dat de druk groot is om na een bevalling weer snel strak te staan. Met enkele eerlijke foto’s van haar lichaam bewijst ze dat ontzwangeren ook bij haar tijd nodig heeft.

De blondine, die dagelijks twee miljoen volgers helpt bij een gezonde levensstijl, is onlangs voor de tweede keer mama geworden. Op haar sixpack is het echter nog even wachten, zo bewijst ze met een compilatiefoto van haar buik na de bevalling.

“Dit ben ik een maand na de bevalling. Het is mijn job om jullie te motiveren, maar ik vind het ook mijn plicht om eerlijk te zijn zodat jullie zich met mij kunnen identificeren. Onze maatschappij heeft ons een doen geloven dat we meteen na een bevalling alles op alles moeten zetten om ons lichaam weer zo strak te krijgen als ervoor, maar dat is gewoon niet realistisch”, schrijft ze bij het kiekje. “Dit kunnen de meesten onder ons niet. Ik heb nu meer striemen en vetrolletjes en dat is helemaal normaal en oké.



Een foto die is geplaatst door Alexa Jean Brown (@alexajeanfitness) op 19 Jan 2017 om 10:45 PST



Alexa voegt er nog aan toe dat ze halverwege haar zwangerschap een foto zag van een vrouw die amper één dag na haar bevalling alweer een platte buik had. “Ik voelde meteen dat ik het ook moest kunnen. Als ik nu terugkijk na mijn eerste dag na de bevalling, herinner ik me dat mijn buik blubberig was. Ik kreeg mijn fitnesslichaam niet meteen terug, maar ik ben zo onder de indruk van mijn lichaam omdat het al twee prachtige baby’s heeft gemaakt.”

Eindigen doet ze met een wijze raad voor iedereen die haar post te zien krijgt: “Als je jezelf schaamt voor je lichaam, ook al ben je niet bevallen, stop er dan meteen mee. Onze lichamen zijn ongelofelijk en we moeten elk centimetertje ervan accepteren. Veel liefs aan alle andere fantastische mama’s”, staat er nog te lezen. De foto verzamelde op vier dagen tijd bijna 110.000 likes en kreeg meer dan 5.000 positieve reacties.