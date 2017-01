Dinsdagochtend keken veel automobilisten raar op toen ze langs een rotonde reden in Vodecée, deelgemeente van Philippeville in de provincie Namen reden. Een vrachtwagenbestuurder was de controle over het stuur kwijtgeraakt en botste tegen het oorlogsvliegtuig dat op de rotonde staat tentoongesteld. De chauffeur raakte niet gewond, maar er is duidelijk veel blikschade.