Niets dan lof voor David Goffin: “Mentaal en fysiek ijzersterk”

David Goffin (ATP 11) kan zich morgen/woensdag op de Australian Open voor het eerst plaatsen voor de halve finales van een grandslam. Thomas Johansson, gewezen trainer van Belgiës beste tennisser, is niet verrast over de progressie die de Luikenaar maakt.

“Ik ben niet verrast want ik weet dat David het niveau heeft”, zegt de 41-jarige Zweed, die in 2002 de Australian Open won en in Melbourne deelneemt aan het Legendstoernooi. “David heeft zijn plaats in de tweede week van een grandslam. Zijn wedstrijd tegen Thiem heeft mij wel gecharmeerd. Na het verlies van de openingsset had hij gemakkelijk de armen kunnen laten zakken, maar hij deed het tegendeel en antwoordde briljant. Mentaal was hij ijzersterk en ook fysiek, want de spelomstandigheden waren heel zwaar.”

Johansson acht zijn voormalige pupil allerminst kansloos voor het vervolg van het toernooi. In de kwartfinale staat Goffin tegenover de Bulgaar Grigor Dimitrov(ATP 15).

“Iedereen heeft een kans, echt waar. Waarom zou hij niet kunnen winnen van Nadal, Federer of Wawrinka? Nu moet hij zich in eerste instantie concentreren op Dimitrov. Het wordt anders dan tegen Thiem want ook hij staat heel goed te spelen. Hij varieert meer, kan naar het net komen. Dat zal hij volgens mij ook doen want hij weet dat David vanaf de basislijn heel sterk is. Maar David kan zeker van hem winnen. Zijn verloren kwartfinale op Roland Garros tegen Thiem kan hem daarbij helpen. In Parijs was alles nieuw voor hem. Hier lijkt hij op zijn gemak en vol vertrouwen.”