Tweedejaars Sint-Martinusscholen maken kennis met godsdiensten

Herk-de-Stad - Op vrijdag 20 januari organiseerden de leerkrachten godsdienst voor hun tweedejaars een studie- en ontmoetingsdag rond levensbeschouwingen. Kennis over de ander is dan ook een eerste belangrijke stap naar begrip en verdraagzaamheid.

In de voormiddag was er een introductie over het humanisme of het sikhisme. Daarna kregen de leerlingen de kans om volop vragen te stellen. Na de pauze brachten ze een bezoek aan de Badr Moskee en ontdekten dat de moskee meer is dan een gebedsruimte.

Een bezoek aan de abdij van Averbode was een mooie afsluiter.