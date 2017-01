LIVE. Samatta verstevigt voorsprong KRC

Albert Stuivenberg maakt vandaag zijn thuisdebuut als coach van KRC Genk. Tegenstander van dienst in de Luminus Arena is KV Kortrijk. De Kerels konden al zeven competitiewedstrijden op een rij niet winnen, maar mogen zeker niet onderschat worden. "Er komt altijd wel ergens een moment dat zo'n slechte reeks afgebroken wordt", waarschuwt Stuivenberg. "We moeten ervoor zorgen dat het niet net tegen ons gebeurt."

De Nederlander kan vanavond geen beroep doen op kapitein Thomas Buffel, die opnieuw ontbreekt wegens privéomstandigheden. Ook Leon Bailey zal niet in actie komen. De Jamaicaanse winger miste zondag een training en kreeg nadien in een persoonlijk gesprek met zijn coach te horen dat hij niet in de selectie voor Kortrijk zat. Intussen schermt de entourage van Bailey met belangstelling van verschillende buitenlandse topclubs. Lees er hier meer over.

Kan Stuivenberg zijn eerste driepunter pakken in de Luminus Arena? Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.30 uur: