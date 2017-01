Miss België maakte 15 jaar oudere vriend wijs dat ze 21 was

Nieuwbakken Miss België Romanie Schotte (19) had maar net haar kroontje op of ze belandde al in het oog van een mediastorm, waarin ze bestempeld werd als “racistisch”. In Story vertelt ze hoe ze altijd op de steun kon rekenen van haar lief Stefan (34), de broer van Louis Talpe.

Romanie was 18 jaar, toen ze de 15 jaar oudere Stefan leerde kennen op vakantie in Spanje. Op 21 juli raakten ze op een feestje aan de praat en meteen sloegen de vonken over. “Ik was echt niet op zoek, maar ik voelde onmiddellijk een klik”, vertelt Miss België aan Story.

Toch duurde het nog even voor ze aan een relatie begonnen. “Onze levens zijn zo verschillend, ik studeer nog, hij werkt al.” En dan was er nog het leeftijdsverschil. “Ik had hem wijs gemaakt dat ik 21 was, veel meisjes doen dat om serieuzer genomen te worden en beter in de smaak te vallen. Hij had mij verteld dat hij 26 was. Dat was achteraf wel schrikken.”

Eerst hield Romanie de boot af, maar uiteindelijk zijn ze een paar keer gaan eten, wat altijd zo gezellig was dat ze uiteindelijk toch een relatie begonnen. ”Hij is tof, lief, een man van de wereld en toont me dat hij me echt graag ziet. Ik zie hem ook graag, dus dan maakt leeftijd niet uit.” Ze zijn ondertussen bijna een jaar samen.

Broer van

Stefans grote broer is Louis Talpe Foto: ISOPIX

Stefan (34) is de jongere broer van acteur Louis Talpe (35), bekend van onder andere zijn rollen als Toby in Mega Mindy, De Ridder, Aspe, Spitsbroers. “Stefan en Louis hebben dezelfde pretoogjes, maar nee, ik was nooit verliefd op Mega Toby. Hij heef me wel media-advies gegeven tijdens de voorbereidingen voor de missverkiezing en is altijd heel vriendelijk en optimistisch.”

Stefan Talpe, de vriend van Romanie en broer van acteur Louis Talpe, kon alvast niet trotser zijn dat zijn vriendin nu de titel “Miss België” draagt: “Voor mij was ze al de mooiste, maar ik heb haar altijd gesteund. Gelukkig is ze heel stressbestendig. Natuurlijk hou ik er rekening mee dat veel relaties sneuvelen in het missenjaar, maar we zullen de problemen wel aanpakken als ze zich stellen.”