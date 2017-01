Vermiste Riemstenaar gespot op Bali, maar zoekacties toch gestaakt

Riemst - Ruim een maand nadat de vermiste Riemstenaar Yvan Meers (38) en zijn Duitse vriendin Lina Keil (31) een laatste keer gezien werden op het Indonesische eiland Pulau Palambak, beweert een handvol mensen nu dat ze het koppel gezien hebben op Bali.

Naar aanleiding van de meldingen is de Belgische verbindingsofficier vanuit Thailand naar Bali afgereisd waar ziekenhuizen en hotels onderzocht worden. Ondertussen zijn de massale zoekacties naar het vermiste koppel rond de eilandengroep Pulau Banyak gestaakt. Er is wel een gerechtelijk onderzoek geopend in Indonesië rond de verdwijning van Yvan en Lina. “Al gaat momenteel niemand uit van een crimineel feit als oorzaak van hun onrustwekkende verdwijning”, klinkt het.

