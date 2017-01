Kim Clijsters dinsdag in Hall of Fame: “Vereerd, heel vereerd”

Kim Clijsters werd in september genomineerd om in 2017 in de Tennis hall of Fame opgenomen te worden en is nu ook officieel uitgekozen. De Amerikaan Andy Roddick en de Nederlandse rolstoeltennisster Monique Kalkman-van den Bosch krijgen dezelfde eer. Dinsdagavond worden ze tijdens een ceremonie op het Australian Open in Melbourne in de Hall of Fame verwelkomd. Zaterdag 22 juli volgt in Newport (Rhode Island) de officiële opname in de Hall of Fame.

Meer dan twintig tennislegendes uit de Hall of Fame zullen dinsdag op het court in de Rod Laver Arena de nieuwe leden welkom heten. Onder andere Rod Laver, Margaret Court, Ken Rosewall, Pat Rafter, Stan Smith, Lindsay Davenport en John McEnroe zijn van de partij. Roddick en Kalkman-van den Bosch zullen er persoonlijk bij zijn, Clijsters niet. De Limburgse, die eind oktober van een derde kind beviel, zal wel via een videoverbinding geëerd worden.

“Ik voel me heel, heel vereerd”, verklaarde Clijsters. “Het is een enorme eer dat je naam plots staat tussen die van de grote tennissers die je als kind zo bewonderde en tussen die van enkele geweldige speelsters, die ik tijdens mijn carrière zelf bekampte.” Om in de Hall of Fame te komen moet men vijf jaar gestopt zijn met tennissen en een indrukwekkende internationale carrière hebben gehad, “die gekenmerkt werd door integriteit, karakter en fair play”.

So excited and proud to be a Hall of famer . Honoured to be sharing this moment with @andyroddick ! ? https://t.co/x8W2iZKWOo — Kim Clijsters (@Clijsterskim) 23 januari 2017

De 33-jarige Clijsters zette eind 2012 een punt achter haar carrière. Ze heeft 41 WTA-titels op haar palmares, met daarbij vier Grand Slams. In 2011 won ze het Australian Open, in 2005, 2009 en 2010 het US Open. Op Roland-Garros was ze twee keer runner-up, op Wimbledon twee keer halvefinaliste. Twintig weken lang was ze nummer een van de wereld.

Andy Roddick, 34 jaar, winnaar van het US Open van 2003, beëindigde zijn tennisloopbaan net als Clijsters in 2012. Ook hij is een voormalige nummer een van de wereld. De 52-jarige Monique Kalkman-van den Bosch zette in 1997 als viervoudige olympische kampioene een punt achter haar carrière.

In juli 2016 werd Justine Henin als eerste Belg in de geschiedenis opgenomen in de prestigieuze Hall of Fame van het tennis.