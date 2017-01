Ellende bij parkeermeters blijft maar duren

Hasselt -

Ruim twintig dagen nadat in Hasselt 115 nieuwe parkeermeters zijn geplaatst, is de ellende nog niet voorbij. Gisterochtend was het weer ‘bingo’ voor de vroege vogels die hun wagen op de Astridparking wilden stallen om naar hun werk te pendelen. “Wellicht door het vriesweer werkten de touchscreens weer niet”, zucht Fo Droumpouras, die vanuit Houthalen elke ochtend voor 6 uur naar Hasselt rijdt om daar de trein richting Brussel te nemen. “Toen was er inderdaad een probleem. Niet door de vrieskou, maar door een platte batterij”, reageert schepen Habib El Ouakili. “Om 7 uur was er al een technieker en was het euvel meteen van de baan. Maar wie er vroeger was, tja...”