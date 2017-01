Vermiste Riemstenaar gespot op Bali

Riemst - Ruim een maand nadat de vermiste Riemstenaar Yvan Meers (38) en zijn Duitse vriendin Lina Keil (31) een laatste keer gezien werden op het Indonesische eiland Pulau Palambak, beweert een handvol mensen nu dat ze het koppel gezien hebben op Bali. Naar aanleiding van de meldingen is de Belgische verbindingsofficier vanuit Thailand naar Bali afgereisd waar ziekenhuizen en hotels onderzocht worden. Ondertussen zijn de massale zoekacties naar het vermiste koppel rond de eilandengroep Pulau Banyak gestaakt. Er is wel een gerechtelijk onderzoek geopend in Indonesië rond de verdwijning van Yvan en Lina. “Al gaat momenteel niemand uit van een crimineel feit als oorzaak van hun onrustwekkende verdwijning”, klinkt het.

Riemstenaar Yvan Meers, sinds zondag 38 jaar oud, vertrok op 6 november met zijn Duitse vriendin Lina Keil (31) vanuit Frankfurt richting Bangkok voor een trip doorheen Zuidoost-Azië. Zo belandde het koppel, dat in Berlijn woont, begin december in Indonesië. Daar huurden ze op 6 december een kajak voor een tocht van twee weken langs de eilandengroep Pulau Banyak. Hun rugzak lieten ze achter bij de verhuurder, die hen de trip tevergeefs probeerde af te raden wegens de onstuimige zee.

Acht dagen later werd het koppel nog gezien op het eiland Pulau Palambak, maar op 1 januari keerden Yvan en Lina niet zoals gepland terug naar Frankfurt. Daarop brachten de ouders van Yvan de lokale politie van Riemst op de hoogte.

Niet veel later werden de Cel Vermiste Personen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Belgische ambassade in Indonesië ingeschakeld, waarna een massale zoek- en reddingsoperatie werd gestart in Indonesië. Daarbij werden de politie, het leger en zelfs lokale vissers betrokken. De familie van het koppel verspreidde via Facebook een opsporingsbericht en loofde een beloning van 21 miljoen roepia (1.500 euro) uit aan wie Yvan en Lina levend kan terugvinden.

Bali

Die oproep kreeg heel wat reacties, weliswaar uit onverwachte hoek. Een handvol mensen beweert nu Yvan en Lina de afgelopen weken gezien te hebben op het eiland Bali, dat in vogelvlucht op 2.290 kilometer van het eiland Pulau Palambak ligt. “Ik heb hen in de week van 19 december gezien op Bali”, zegt de Italiaanse Chiara Baselice, die op Bali woont. “Ze stonden in een winkeltje te praten met de eigenaar en waren geïnteresseerd in wat handgemaakte spullen. Of het geen dubbelgangers waren? Nee, ik ben honderd procent zeker.” In de Indonesische pers duiken nog meer verhalen op van mensen die beweren het koppel op Bali gezien of zelfs gesproken te hebben. Zo zouden Yvan en Lina op 13 januari nog gezien zijn op Nusa Penida, een eiland nabij Bali. Volgens een Indonesische politiechef hebben de twee daar op 16 januari de boot richting Padang Bai genomen.

Gerechtelijk onderzoek

In de loop van vorige week werd de zoek- en reddingsactie, mogelijk naar aanleiding van de getuigenissen, gestaakt. In plaats daarvan werd een gerechtelijk onderzoek geopend, zo bevestigt Buitenlandse Zaken. Toch zou op dit moment niemand ervan uitgaan dat een crimineel feit aan de basis ligt van de onrustwekkende verdwijning.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek is de Belgische verbindingsofficier wel vanuit Thailand naar Bali afgereisd. Die is samen met de Indonesische politie een onderzoek gestart in de ziekenhuizen en hotels in de buurt, voorlopig zonder resultaat.

Dat de beloofde beloning van de familie geleid heeft tot onbetrouwbare tips, beschouwt het parket ook als een optie.