Waar of niet waar? “Je leeft langer als je veel rode pepers eet”

Dagelijks worden we overstelpt met medisch nieuws. Dr. Marleen Finoulst checkt met haar team wat waar en niet waar is.

FACT

Pikante pepers zijn het geheim voor een langer leven. Dat suggereert een studie van de universiteit van Vermont.

CHECK

Deze Amerikaanse studie is gebaseerd op de gegevens van een grote nationale voedingsenquête, met 81 vragen aan 16.179 volwassen Amerikanen over hun eetgewoonten gedurende één maand. Eén vraag ging over rode pepers, namelijk: hebt u in de afgelopen maand rode peper gegeten?

De deelnemers werden gemiddeld 18,9 jaar opgevolgd en na die periode waren 4.946 personen overleden: 21,6 procent van de pepereters en 33,6 procent van de groep die geen rode peper had gegeten. De onderzoekers probeerden rekening te houden met beïnvloedende factoren, waaronder leeftijd, geslacht, burgerlijke status, opleidingsniveau, fysieke activiteit en consumptie van vlees en groenten. Ze concludeerden dat hun onderzoek suggereert dat ‘geregeld rode pepers’ eten het risico op vroegtijdig overlijden met 13 procent vermindert. Ze vonden geen verband tussen rode pepers en specifieke doodsoorzaken.

Dat een dergelijke studie de internationale media haalt, is tenenkrullend. De gegevens over de consumptie van rode pepers van de respondenten zijn wel bijzonder onnauwkeurig: of je in de maand voorafgaand aan de bevraging één enkele keer of iedere dag rode pepers had gegeten, maakte zelfs geen verschil. Misschien herinnerde een deel van de mensen zich niet eens of ze al dan niet rode peper hadden gegeten, of misschien hadden ze dit wel gedaan op restaurant zonder het te weten. Er werd niet gekeken naar de hoeveelheid en de frequentie van de consumptie van rode pepers, noch in welke vorm ze geconsumeerd werden (rauw, vers, droog, gebakken, meegekookt in een saus,…?). Bovendien zijn er amper gegevens over de andere eet- en drinkgewoonten van de ondervraagden, die uiteraard ook een invloed hebben op de overleving.

Rode pepers bevatten net als andere groenten diverse gezonde bestanddelen, waaronder vezels en antioxidanten. Overigens is er geen verklaring hoe rode pepers een grotere impact zouden kunnen hebben op de overleving dan andere vruchten of groenten. Of capsaïcine, de stof die zorgt voor de hete smaak, hier een rol speelt is onbekend.

Deze studie bekijkt slechts één voedingsmiddel uit het eetpatroon van de deelnemers, en één voedingsmiddel alleen kan nooit de oorzaak zijn van een langere levensduur. Om langer te leven is het wijzer om een algemeen gezond eetpatroon na te streven – met veel groenten en fruit en een matiging van vlees, vet, zout, suiker en alcohol – en voldoende te bewegen.

100% ONWAAR

Deze studie kan helemaal niet aantonen dat rode pepers je leven kunnen verlengen. Langer gezond blijven hangt van je hele levensstijl af en nooit van één voedingsproduct afzonderlijk. Wie geen pikante pepers lust, moet dus echt geen moeite doen om ze wel te eten.