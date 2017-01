“Mandatarissen houden krampachtig vast aan hun mandaat”

De PS heeft gisteren op voorstel van voorzitter Elio Di Rupo 21 maatregelen genomen om schandalen zoals dat bij Publifin te voorkomen. Bij de Luikse intercommunale presteerde men het zelfs om vergoedingen uit te betalen aan mandatarissen voor vergaderingen waarop ze niet eens aanwezig waren.

Een van de 21 maatregelen die de PS met de andere Franstalige partijen wil overleggen op Waals en Brussels niveau en mogelijk al gaat toepassen op de eigen mandatarissen, is een financiële beperking bij cumulatie van publieke mandaten tot maximum 150 procent van het loon van een volksvertegenwoordiger. Voor de eigen mandatarissen wil de PS dat zelfs beperken tot maximum het loon van een volksvertegenwoordiger. Maar van een cumulbeperking op zich is geen sprake. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Elio Di Rupo in dat geval zelf had moeten kiezen tussen zijn functies als volksvertegenwoordiger en burgemeester van Bergen. Bij de Vlaamse socialisten komt er na de volgende verkiezingen zo’n verbod op cumul van een parlementair mandaat en dat van burgemeester. Het voorstel van sp.a-voorzitter John Crombez werd door het congres goedgekeurd. Maar zorgt wel voor tandengeknars bij de betrokkenen.

Er zijn best argumenten te bedenken voor de cumul van mandaten. Zo kunnen burgemeesters bij parlementaire debatten wijzen op de gevolgen van Vlaamse en federale beslissingen voor het lokale niveau. Of ze kunnen bij zitting in een intercommunale beter de belangen van hun gemeente verdedigen. Het probleem begint bij een opeenstapeling van mandaten. Dan is het niet meer mogelijk om al die mandaten naar behoren in te vullen en gaat het uiteindelijk enkel nog om het eigen financieel gewin. In welke mate dat uit de hand kan lopen, weten we nu van Publifin.

In feite komt het altijd op hetzelfde neer: normbesef. We zijn ervan overtuigd dat alle politieke mandatarissen met veel goede wil en onbaatzuchtigheid aan hun mandaat beginnen. Het algemeen belang dienen, is hun leidraad. Maar we kunnen ook niet anders dan vaststellen dat na verloop van tijd de meeste mandatarissen zich krampachtig vasthouden aan hun mandaat en steeds meer cumuleren. Dat kan des te gemakkelijker wanneer men met al die mandaten achter de hand aan dienstbetoon kan doen en om die reden ook steeds opnieuw verkozen wordt. Dat is wat we in Wallonië al vaker meemaakten, nu opnieuw zien en zich zal herhalen zolang de PS er met de cdH als acoliet alles voor het zeggen heeft. De kruik gaat zo lang te water tot ze barst. Dat zou bij de volgende verkiezingen wel eens het geval kunnen zijn.