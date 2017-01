Vastgevroren zwanen ontsnappen ternauwernood aan vriesdood

Lummen / Heusden-Zolder - Een koppel zwanen is maandagnamiddag ternauwernood van de vriesdood gered. Een wandelaar zag de vogels op een vijver in Lummen vastzitten. Ze konden niet meer weg. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder werd gecontacteerd. Een medewerker ging met een kayak het bevroren water op.

“Om te voorkomen dat de vogels zich toch zouden losrukken uit het ijs en zo hun veren verliezen of verwondingen oplopen, gooien we als we dichterbij zijn een doek over hun hoofd om ze dan los te maken. Met een haak waar ik de kayak op het ijs mee voorttrek, heb ik het ijs rond hun poten losgemaakt, hun poten proper gemaakt en toen kon ik ze al opnieuw vrijlaten omdat ze geen verwondingen hadden. Gelukkig voor deze zwanen zaten ze nog niet erg vast in het ijs en werden ze op tijd opgemerkt,” zegt Yentof Elsen, medewerker van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.

De komende dagen is het risico dat vogels vast komen te zitten op dichtgevroren vijvers reëel. “Overdag vriest het niet meer en ontdooit de bovenste laag. Vogels denken dan dat ze op het water kunnen rusten, maar het ijs onder dat laagje water kan ervoor zorgen dat de vogels vastvriezen en dat kan nefast zijn,” legt de medewerker uit.