Maasmechelen - Tv-zender Vijf heeft de acht koene mannen voorgesteld die hun verleidingsmanoeuvres mogen loslaten op vier dames in ‘Temptation Island’. Twee van die acht casanova’s blijken uit Limburg te komen, Karim Leone (20) en Giuseppe Cirignola (23), allebei uit Maasmechelen. Meer nog: het zijn twee vrienden.

Karim staat in een winkel van Ralph Lauren in Maasmechelen, Giuseppe werkt in een callcenter. “Toen ik hoorde dat er een nieuwe editie werd gemaakt van ‘Temptation Island’, heb ik me ...