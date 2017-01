Twee ongevallen met everzwijn in half uur

Genk / Maasmechelen / Maaseik -

Afgelopen weekend zijn zowel in Maaseik als in Maasmechelen ongevallen veroorzaakt door een everzwijn. Zondag omstreeks 21.30 uur knalde in de Rotemerlaan in Maaseik een bestuurder tegen een kolos op en een half uurtje later reed in de Steenweg naar As in Maasmechelen een bestuurder met zijn wagen tegen een boom toen die een wild varken wilde ontwijken. De strenge winter drijft de dieren almaar meer naar de openbare weg.