“Oma (82) heeft haar heup gebroken door stroompanne”

Diepenbeek -

Grote delen van Diepenbeek zaten maandagochtend zonder stroom. In volle ochtendspits was er een uur lang geen elektriciteit. Heel wat mensen kwamen te laat op hun werk of op school, maar voor de 82-jarige Alice Berx ging het helemaal fout. Zij brak haar heup bij een valpartij in de complete duisternis. Kleindochter Nathalie, met wie Alice een kangoeroewoning deelt, had de stroompanne vlak daarvoor opgemerkt en spurtte meteen naar oma, die helaas al gevallen was. “We gaan het hier niet bij laten. Voor ons is Infrax hier verantwoordelijk voor.”