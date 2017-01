Trump trekt zich vandaag terug uit TPP handelsverdrag

Wanneer Donald Trump maandag aan zijn eerste echte werkdag begint als president van de Verenigde Staten, zal hij de VS terugtrekken uit het Trans-Pacific Partnership (TPP) handelsverdrag. Dat bericht CNN. Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne om de verschillende handelsverdragen te heronderhandelen.

Tijdens zijn inauguratierede vorige week vrijdag maakte Trump nog eens duidelijk waar zijn prioriteiten liggen: “Amerika Eerst”. De focus ligt op het terugbrengen van de jobs voor Amerikaanse arbeiders en verhinderen dat bedrijven en fabrieken hun productieproces verhuizen naar het buitenland.

De Republikeinse president ziet in de handelsverdragen een van de grootste vijanden voor de werkgelegenheid in eigen land en beloofde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen om deze verdragen te heronderhandelen of ze te verlaten.

Het lijkt er nu op dat Trump zich aan zijn woord zal houden. Volgens CNN zal hij zich vandaag/maandag terugtrekken uit het TPP. De Verenigde Staten ondertekenden het handelsverdrag met Australië, Canada, Mexico, Japan, Chili, Maleisië, Peru, Nieuw-Zeeland, Singapore, Vietnam en Brunei in februari 2016.

Dit kan een voorbode zijn voor welke richting Trump zal uitgaan met het TTIP, het handelsverdrag waar de VS met Europa over onderhandelen.