Beringen - De scouts van Beringen spendeerden 2.237 euro aan veertig stoelen. Impact Interieurs Maatwerk, de Nederlandse firma die de stoelen zou leveren, laat niet meer van zich horen. De scouts zijn bang dat ze hun geld, de opbrengst van een betere fuif, kwijt zijn.

In maart 2015 bestelde de groepsleider van de Beringse scouts en gidsen veertig stoelen via de website van Impact, een firma uit Emmen, in de provincie Drenthe. “Tot op heden werden noch de stoeltjes ...