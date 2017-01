Visagiste van beroemdheden volgt sterrendieet en dit is het resultaat

De Australische make-upartieste Bernadette Fisers (51) woog tot voor kort 130 kilogram, maar besloot om de dieettips van enkele beroemde klanten uit te proberen. Die hielpen echt en ze verloor op dertig weken tijd evenveel kilo’s.

Bernadette werkt al twintig jaar als make-upartieste en na een drukke werkdag, zorgde ze de laatste jaren voor haar dochter. Al die tijd zette ze zichzelf op de laatste plaats en kwamen de kilootjes er vlot bij. Toen ze vorig jaar op de weegschaal het cijfer 130 zag staan, wist ze dat er dringend iets moest veranderen.

“Ik had al een lange geschiedenis met diëten, maar niets hielp. Vorig jaar besloot ik dan maar eens tips te vragen aan de beroemde vrouwen voor wie ik werk”, zegt Bernadette, die onder meer Danni Minogue en Cyndi Lauper tot haar clientèle mag rekenen, in een interview met The Daily Mail. “Ik ontdekte het belang van eigen snacks meenemen zoals noten. Die maken dat je minder suiker binnenkrijgt”, zegt ze.



Een foto die is geplaatst door Little Book Of Big Weightloss (@littlebookofbigweightloss) op 19 Okt 2016 om 11:51 PDT



Telkens Bernadette een nieuwe tip hoorde, zocht ze er meer informatie over op via Google en probeerde ze hem uit. Zonder resultaat verspilde ze er geen tijd meer aan. Haar succesformule? Rond zeven uur ’s avonds niet meer eten tot de volgende dag om tien uur, suikerinname drastisch verminderen en veel groene thee en water drinken. “Haast je niet naar de sportschool als je je nog aan het focussen bent op je eten. Obesitas kan je niet kwijtraken door de lopen of trainen, je moet je eetpatroon aanpakken”, zegt ze.

Een foto die is geplaatst door Little Book Of Big Weightloss (@littlebookofbigweightloss) op 5 Jan 2017 om 3:58 PST



Bernadette verloor zo dertig kilo in dertig weken en schreef er een boek over: ‘The Little Book of Big Weight Loss’. Tien afslanktips van de visagiste

1. Vermijd suiker. Het is verslavend en maakt je dik.

2. Vermijd verwerkt voedsel. Ga voor verse producten.

3. Vermijd frisdrank en fruitsapjes.

4. Drink veel water en groene thee om je metabolisme een boost te geven.

5. Eet geen dieetvoeding.

6. Wees voorzichtig met koolhydraten, maar schrap ze niet volledig van het menu. Kies voor de onbewerkte soort.

7. Eet niet meer na zeven uur ’s avonds en begin niet voor tien uur ’s morgens.

8. Zet zeker tienduizend stappen per dag.

9. Slaap negen uur per nacht.

10. Eet normale porties en schep geen tweede keer bij.



Een foto die is geplaatst door Little Book Of Big Weightloss (@littlebookofbigweightloss) op 20 Nov 2016 om 12:44 PST