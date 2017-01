VIDEO. Nonnevotten en balkenbrij: de Limburgse streekgerechten uit ‘Beau Séjour’

In het Dilsense Beau Séjour-hotel van de gelijknamige dramareeks op één krijgen de hotelgasten typisch Limburgse streekgerechten geserveerd. Zo passeerden ‘nonnevotten’ en ‘balkenbrij’ al de revue. Wij checkten even de ingrediënten en hoe je die lekkernijen ook zelf kan maken.

‘Nonnevotten’ zijn gebakjes die traditioneel bij carnaval (of Nieuwjaar) gegeten worden. Ze worden gemaakt met meel, gist, melk, zout, boter, basterdsuiker en (zonnebloem)olie of reuzel, in een lusvorm gekneed en gefrituurd. Volgens de legende zouden de zusters Franciscanessen de gebakjes tussen 1600 en 1700 uitgedeeld hebben aan mensen die lompen en vodden schonken voor de armen. ‘Nonnevot’ kan ook verwijzen naar de strik die nonnen vroeger op hun achterwerk droegen. Smakelijk!

Hier vind je een recept.

Balkenbrij

Dit gerecht klinkt iets minder verrukkelijk, maar kan naar verluidt wel heel lekker zijn. Balkenbrij bestaat uit slachtafval van het varken, hoofd incluis, dat in bouillon gekookt wordt. Typisch is de zoete smaak, dankzij boekweitmeel (of tarwebloem) en speciale kruiden (vooral rommelkruid). De brij kan je in blokken kopen. Die moet dan gebakken worden in een koekenpan. In de plaats van slachtafval kan je ook varkensvlees, spek en lever gebruiken.

Hoe je balkenbrij kan maken, vind je hier.